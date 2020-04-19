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اليمن: 7 ضحايا غالبيتهم أطفال جرّاء سيول ضربت البلاد

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 20:28

اليمن: 7 ضحايا غالبيتهم أطفال جرّاء سيول ضربت البلاد
صورة من السيول في مأرب اليمن
عرب ٤٨ / الأناضول

أعلنت جهة حكومية يمنيّة، مساء اليوم الأحد، عن مصرع 7 أشخاص غالبيتهم من الأطفال، جرّاء سيول ضربت محافظة مأررب شرقي البلد.

وجاء ذلك أيضًا في تصريح أدلى به مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، سيف مثنى، في وقت متأخر من أمس السبت.

وأوضح مثنى أن "7 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم 5 أطفال جراء السيول التي ضربت مأرب الأربعاء الماضي، فيما تم فقدان شخصين".

وأضاف أنه "أصيب جراء السيول 550 شخصًا بينهم 25 إصابتهم بليغة، فيما تضررت أكثر من 6 آلاف أسرة من الأسر النازحة في المخيمات".

وخلال الأيام الماضية ضربت سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة عدة محافظات يمنية بينها صنعاء ومأرب وحجة شمالي غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وجاءت هذه السيول بعد أكثر من أسبوعين على الفيضانات التي ضربت عدة محافظات جنوبية بينها العاصمة المؤقتة عدن.

ويعاني اليمن من ضعف كبير في البنية التحتية ما يؤدي إلى خلق تأثيرات كبيرة للسيول على العديد من المناطق.

وأثار القتال المشتعل باليمن منذ آذار/ مارس 2015 واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات قرابة 80% من السكان بحاجة للمساعدات.


#اليمن
#سيول
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#وفيات
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