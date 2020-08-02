الحوثيون: "مقتل وجرح العشرات" في هجوم بنجران السعودية

أعلن الحوثيّون، اليوم، الأحد، "مقتل وجرح العشرات" من القوات اليمنيّة المتحالفة مع السعوديّة في محور نجران، جنوبيّ السعوديّة.

ونقل الموقع الإلكتروني "أنصار الله" التابع للحوثيين، عن مصدر عسكري لم يسمه، أن قواته "كسرت محاولة تقدم واسعة لمرتزقة الجيش السعودي (في إشارة إلى مسلحين يمنيين) قبالة نجران"، وأوضح المصدر أن "المقاتلين (الحوثيين) نفذوا محاولة تقدم من 3 مسارات في جبهة الصوح بنجران استمرت 4 ساعات".

وتابع المصدر أن "القوات تمكنت من كسر الزحف، وتكبيد المرتزقة خسائر مادية كبيرة، وسقوط العشرات (لم يحددهم) بين قتيل وجريح دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية، فيما لم يصدر عن التحالف السعودي أية إفادات رسمية بشأن ما ذكره الحوثيون.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف السعودي – الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن دعما للرئيس المعترف به دوليًا، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.