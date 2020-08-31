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السعوديّة تعلن "إحباط" هجومين للحوثييّن: بحرًا وجوًا

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 08:10

السعوديّة تعلن "إحباط" هجومين للحوثييّن: بحرًا وجوًا
من هجوم سابق على مطار أبها (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن التحالف السعودي، مساء أمس، الأحد، "إحباط" هجومين منفصلين للحوثيين بحرًا وجوًا. ومع ذلك، أعلن التحالف سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية فوق مطار أبها السعودي دون وقوع خسائر بشرية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن العقيد تركي المالكي، متحدث التحالف.

وقال المالكي إنه مساء الأحد، "تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مطار أبها"، وأوضح أن المطار "يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة".

وأضاف المالكي "نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين في المطار".

وفي بيان آخر، أفاد بأن "قوات التحالف البحرية دمرت زورقا حوثيا مفخخا جنوب البحر الأحمر"، وأوضح أن الزورق " أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة (غربيّ اليمن)".

ولم يصدر على الفور تعليق عن الحوثيّين بشأن هذين الاتهامين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

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