مقتل مدنيين يمنيين إثر سقوط صاروخ باليستي على حي سكنيّ

قُتل مدنيون يمنيون، فجر اليوم الأحد، إثر سقوط صاروخ باليستي على حي سكني بمدينة ذمار شمالي اليمن ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وفق إعلام محلي وشهود عيان.

وقال سكان محليون إن "صاروخا باليستيا سقط، فجر اليوم، على حي النجدة بمدينة ذمار، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، والتي تقع تحت سيطرة جماعة ‘الحوثي‘".

وأضاف السكان أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، لافتين إلى أنه تسبب في سقوط قتلى وجرحى، دون التمكن من تقديم أرقام محددة.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "عدن الغد"، أن الصاروخ الباليستي سقط بالقرب من مركز تدريب للشرطة العسكرية، وهو أحد المعسكرات التي تطلق منها جماعة "الحوثي" الصواريخ الباليستية نحو المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية.

ورجحت تلك الوسائل الإعلامية أن يكون سقوط التاريخ على حي النجدة بالخطأ بعد فشل محاولة إطلاقه.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل جماعة "الحوثي" حول الحادث.

ويشهد اليمن حربا، منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.