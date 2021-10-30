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الحوثيون يلوّحون بمنع دخول المنتجات السعودية إلى اليمن

تاريخ النشر: 30/10/2021 - 09:37

الحوثيون يلوّحون بمنع دخول المنتجات السعودية إلى اليمن
مقاتلون حوثيون (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

لوحت جماعة الحوثي اليمنية، بمنع دخول المنتجات السعودية من المنافذ الخاضعة لسيطرتها إلى اليمن، وذلك "في حال منعت السعودية منتجات لبنان دخول أراضيها" على إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال رئيس ما تعرف بـ"اللجنة الثورية العليا للحوثيين"، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر، مساء أمس، الجمعة، "إذا منعت السعودية منتجات لبنان بسبب موقف وزير الإعلام اللبناني (جورج قرداحي) فأدعوا الحكومة (يقصد حكومة الجماعة) إلى إصدار قرار بمنع المنتجات السعودية من دخول اليمن".

وكان قرداحي، قد اعتبر خلال مقابلة تلفزيونية بثت يوم الإثنين الماضي، (سُجلت في آب/ أغسطس الماضي)، أن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وأعلنت السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، وأمهلت السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة البلاد، إضافة إلى قرارات تصعيدية أخرى، بعد أيام من الضجة التي أحدثتها تصريحات جورج قرداحي، الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانية إلى التنصّل من تلك التصريحات، والتأكيد أنها كانت سابقة لتولّيه المنصب.

وتضّمنت قرارات السعودية، "وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة"، وفق بيان نشرته المملكة عبر وكالة أنبائها الرسمية (واس)، واعتبرت أن ذلك "لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف".

وانضمّت البحرين إلى السعودية وأعلنت أنها طلبت من سفير الجمهورية اللبنانية لديها مغادرة أراضي المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، "وذلك على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة". وأوضحت الوزارة أنّ "هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة".

ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عسكري، تقوده السعودية، عمليات في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

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