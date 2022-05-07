اليمن: قتلى وجرحى بالضالع والإفراج عن عشرات الأسرى الحوثيين

قتل ضابطان وعدد من الجنود وأصيب آخرون، في هجوم شنه مسلحون، مساء الجمعة، على مقر قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في مدينة الضالع، فيما قال التحالف الذي تقوده السعودية، إنه نقل أكثر من 100 من الأسرى المفرج عنهم إلى اليمن بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار مبادرة إنسانية لدعم هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أتمت الجمعة عملية إعادة 117 محتجزا من السعودية إلى اليمن، كما أفاد التحالف بمغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرى ضمن المبادرة الإنسانية المذكورة.

وأكد التحالف نقل 208 أسرى إلى عدن و9 إلى صنعاء، بالإضافة إلى 9 مقاتلين أجانب جرى تسليمهم لسفارات دولهم.

وقال مسؤول حكومي يمني لوكالة رويترز إن الحوثيين رفضوا تسلّم الأسرى الذين نقلوا إلى عدن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، إن السعودية وحلفاءها لم يتقيدوا بما تم التفاهم بشأنه، وقال إنه يدين عدم الإفراج عن الأسرى الذين تم الاتفاق على التبادل بشأنهم.

وطالب الحوثي السعودية بالإفراج عن جميع المساجين اليمنيين لديها، قائلا إن بعض المشاهد على مواقع التواصل أظهرت قسوة التعامل معهم.

من جانبها، قالت لجنة الأسرى والمعتقلين التابعة لجماعة الحوثي إن عدد الأسرى المفرج عنهم من السعودية 126، وليسوا 163 مثلما تتضمنه كشوفات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

إلى ذلك، أدت الاشتباكات في الضالع إلى مقتل قائد قوات مكافحة الإرهاب بالمحافظة، قائد اللواء السادس مقاومة، العقيد محمد الشوبجي، ونائب قائد قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، وليد الضامي، إضافة إلى عدد من الجنود، وأصيب عدد آخر.

وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن مسلحين هاجموا مقر قوات الحزام الأمني في منطقة "حكولة" شمالي مدينة الضالع، بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، واندلعت اشتباكات بين الجانبين داخل المقر استمرت أكثر من ساعة.