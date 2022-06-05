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جولة ثانية من المحادثات حول إعادة فتح الطرق في اليمن

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 22:00

جولة ثانية من المحادثات حول إعادة فتح الطرق في اليمن
حركة المرور على طريق تعز، توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

انطلقت جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفضها الإجراءات الأحادية لجماعة الحوثي بشأن فتح طرق ومنافذ فرعية لمدينة تعز التي تفرض عليها الجماعة حصارا خانقا منذ سبع سنوات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الحوثيين، إلى فتح الطرقات والمعابر في تعز "بشكل عاجل دون شرط أو مماطلة أو تسويف".

وفي وقت سابق، قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبد الكريم شيبان، في بيان رسمي، "تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية".

واتهم المسؤول الحكومي الحوثيين بالتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة، داعيا مبعوث الأمم المتحدة إلى الضغط عليها "لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية برعاية المنظمة الدولية" على حد قوله.

كانت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون في صنعاء قد قالت، مساء السبت، إن السلطات في تعز باشرت رفع الحواجز الترابية عند الضواحي الشمالية لمدينة تعز تمهيدا لفتح طريق بطول 12 كيلومترا.

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#جماعة "أنصار الله"
#الحكومة اليمنية
#تعز
#اليمن

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