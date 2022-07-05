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اليمن: قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن للأسلحة

تاريخ النشر: 05/07/2022 - 13:07

اليمن: قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن للأسلحة
من مكان الانفجار
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب 30 آخرون، الثلاثاء، في انفجار مخزن أسلحة في مدينة لودر في أبين جنوب اليمن، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.

وقال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" إن "مخزنا للسلاح موجود أسفل بناية سكنية انفجر في ظروف غامضة" في مدينة لودر في محافظة أبين الجنوبية.

وبحسب المسؤول فإن الانفجار أدى إلى " تدمير البناية وتضرر بنايات مجاورة وخلف حتى الآن خمسة قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحا".

وذكر شهود عيان أن أضرارًا لحقت بالمباني المجاورة.

وينتشر السلاح بشكل كبير في اليمن، وتضم مدينة لودر جنوب البلاد سوقا للسلاح يقوم ببيع مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

والحوثيون مدعومون من إيران، في حين يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ عام 2015 القوات الموالية للحكومة.

تسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.

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#انفجار
#اليمن
#قتلى
#مخزن سلاح

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