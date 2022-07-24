اليمن: مصرع عشرة أشخاص بينهم أربعة اطفال جرّاء سيول

لقي عشرة أشخاص في اليمن، بينهم أربعة اطفال، مصارعهم، اليوم الأحد، جرّاء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة تتساقط على عدة مناطق في البلد الفقير الغارق في الحرب، فيما توقّفت الحركة المرورية في أحياء في العاصمة، حسبما أفاد مصدر طبي والسلطات المحلية.

وتشهد صنعاء التي تضم أبنية تاريخية مدرجة على لائحة الامم المتحدة للمواقع الأثرية العالمية، ومناطق مجاورة لها، تساقطا للأمطار منذ الاسبوع الماضي اشتدت وتيرتها بشكل كبير منذ أمس السبت.

وقال طبيب في المستشفى الجمهوري في صنعاء إنّ الأمطار "تسبّبت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة ما أدى إلى وفاة أربعة اطفال". ويقع المبنى المكوّن من ثلاثة طوابق في أحد الأحياء التاريخية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

جانب من السيول (Getty Images)

وكانت شرطة المرور بأمانة العاصمة قد أعلنت أمس عن "انقطاع شبه كلي للحركة المرورية في عدد من الشوارع والتقاطعات نتيجة سيول الأمطار الغزيرة"، حسبما نقلت وكالة الانباء "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين الذي يسيطرون على صنعاء منذ سنوات.

وفي محافظة ذمار جنوب صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين، توفي ستة أشخاص جراء تدفق سيول الأمطار، حسبما أفادت "سبأ"، اليوم الأحد.

ونقلت عن رئيس عمليات لجنة الطوارئ بالمحافظة، نشوان السماوي أنّ "سيول الأمطار جرفت سيارة أثناء عبورها" على إحدى الطرق "ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها".

(Getty Images)

وتتسبّب الأمطار الغزيرة والسيول التي تضرب اليمن في وفاة العشرات سنويا في أنحاء البلاد.

ويشهد اليمن صراعا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ما أدى إلى وفاة مئات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة. وتسود هدنة هشة في البلاد منذ نيسان/ أبريل.

وبسبب النزاع، تواجه السلطات المحلية صعوبات في جمع الأموال من أجل صيانة المواقع المهمة والتاريخية في البلد الفقير.