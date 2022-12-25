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الوساطة العمانية: مباحثات "مثمرة" بشأن الأزمة اليمنية

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 22:52

الوساطة العمانية: مباحثات "مثمرة" بشأن الأزمة اليمنية
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الأحد، أن وفدا عمانيا عقد "مباحثات مثمرة" مع زعيمها، عبد الملك الحوثي، حول تطورات أزمة اليمن، وذلك في تصريحات أدلى بها رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات محمد عبد السلام، لقناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة.

وقال عبد السلام إن "الوفد العماني التقى زعيم الجماعة، عبدالملك بدرالدين الحوثي، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الجماعة". وأضاف أن "اللقاءات مع الوفد العماني كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات".

وأوضح عبدالسلام أنه "منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الوطني (الحوثي) نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط".

ولم يصدر بيان من الوفد العماني أو الحكومة اليمنية حول تصريحات عبدالسلام.

والأربعاء، وصل وفد من سلطنة عمان، إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تجديد الهدنة.

وتأتي زيارة الوفد العماني في ظل استمرار تعثر الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن، نحو تسوية شاملة للنزاع.

وتقوم سلطنة عمان بجهود دبلوماسية مستمرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين، حيث تحظى مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين المتصارعين.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 نيسان/ أبريل الماضي وانتهى في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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#جماعة الحوثي
#الأزمة اليمنية
#الحرب في اليمن
#الوساطة العمانية
#أنصار الله

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