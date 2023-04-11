حكومة اليمن "مستعدون لصفقة تبادل أسرى مع الحوثيين"

كزمان: "فيما يتعلق بالصفقة الخاصة بالأسرى والمحتجزين والمختطفين الموقعة في جنيف مع الطرف الآخر (الحوثيين)، نعلن في فريق الحكومة اليمنية أننا أصبحنا جاهزين لتنفيذها في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

أعلنت الحكومة اليمنية، صباح الثلاثاء، جاهزيتها لإتمام صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع جماعة الحوثيين.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى يحيى كزمان، عقب تأجيل تنفيذ صفقة تبادل مع الحوثيين إلى 14 نيسان/ أبريل الجاري بعدما كانت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من "الصليب الأحمر".

وفي تغريدته، قال كزمان: "فيما يتعلق بالصفقة الخاصة بالأسرى والمحتجزين والمختطفين الموقعة في جنيف مع الطرف الآخر (الحوثيين)، نعلن في فريق الحكومة اليمنية أننا أصبحنا جاهزين لتنفيذها في الوقت المحدد الذي أعلنت عنه اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

والسبت، أعلنت الحكومية اليمنية أن "الصليب الأحمر" طلب وقتا إضافيا مدته 3 أيام لاستكمال الإجراءات للبدء بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وحتى الساعة 08:05 (ت.غ) لم يصدر تعليق جديد من جماعة الحوثيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة عن اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بهذا الخصوص.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.