تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين

تبادلت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) والحكومة اليمنية، 43 جثة بينها 21 لعناصر من الجيش الحكومي قتلوا جنوب مأرب قبل أكثر من عام، بحسب ما كشف مسؤول حكومي في تصريحات لـ"فرانس برس".

تبادل الحوثيون والحكومة اليمنية رفات عشرات المقاتلين الذين قضوا في اشتباكات قبل أكثر من عام، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول حكومي، مساء الثلاثاء.

وجرى تبادل الرفات، في سابقة من حيث العدد منذ بداية الحرب في هذا البلد قبل أكثر من ثماني سنوات، الإثنين في محافظة الجوف، بوساطة السلطات المحلية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه "تم تبادل 43 جثة بينها 21 لعناصر من الجيش الحكومي قتلوا جنوب مأرب قبل أكثر من عام". وأضاف أنهم دفنوا في مأرب الثلاثاء.

وتعتبر جبهات محافظة مأرب، المنطقة الغنية بالنفط، مسرحا لأكثر المعارك دموية بين الحوثيين والقوات الحكومية التي تبسط سيطرتها على مدينة مأرب، مركز المحافظة.

وأسفر النزاع عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص سواء مباشرة أو غير مباشرة، فيما نزح 4.5 ملايين شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وعند انقضاء مدتها، لم يتم تجديد هدنة مدتها ستة أشهر تفاوضت عليها الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2022، لكن الوضع بقي هادئًا ميدانيًا، بينما تكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، زار وفد سعودي صنعاء لإجراء محادثات بهدف تمديد الهدنة والعمل على وقف لإطلاق النار لفترة أطول.

كما تمت علمية تبادل سجناء كبرى بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير في نيسان/ أبريل، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين في سويسرا.