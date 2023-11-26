تقارير عن تعرض ناقلة نفط "مرتبطة بإسرائيل" لهجوم مقابل السواحل الجنوبية لليمن

ذكرت شركة الأمن أن الحادث "يرتبط على الأرجح لجهات سياسية" في اليمن، وأضافت أن "الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران".

صورة توضيحية من هجوم سابق على سفينة واقتيادها إلى سواحل اليمن (Getty images)

أعلنت شركة الأمن البحري "إمبري"، اليوم الأحد، أن عناصر صعدوا على متن ناقلة نفط "مرتبطة بإسرائيل" بالقرب من السواحل اليمنية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت شركة الأمن أن الحادث "يرتبط على الأرجح لجهات سياسية" في اليمن، وأضافت أن "الناقلة التابعة لشركة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، تعرضت لتهديدات من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران".

وأشارت الشركة إلى أن "البحرية الأميركية على علم بالحادث".

وكان قد أشارت وكالة الأنباء الأميركية "أسوشييتد بريس"، أمس السبت، إلى أن "سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي"، حسبما قال مسؤول دفاعي أميركي.

وكانت قد أوضحت قناة الميادين في تقرير عن مصادر خاصة لها، صباح اليوم السبت، أن "سفينة شحن إسرائيلية كانت قد استُهدفت في بحر العرب، ليل الخميس الجمعة، أي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة".

وأوضحت المصادر للميادين أن "سفينة الشحن الإسرائيلية التي استهدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة جعلت النيران تشتعل فيها".

ويأتي الهجوم على السفينة "CMA CGM Symi"، في الوقت الذي يجد فيه الشحن العالمي المرتبط بإسرائيل في البحر الأحمر وببحر العرب نفسه مستهدفًا بشكل متزايد في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة المحاصر والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع – حتى مع وقف إطلاق النار والهدنة وتبادل حماس وإسرائيل الأسرى.

ويأتي هذا الحدث بعد أسبوع على إعلان الحوثيين، الأحد الماضي، خطف "سفينة شحن إسرائيلية" في البحر الأحمر واقتيادها إلى السواحل اليمنية.