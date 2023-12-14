الحوثيون: منعنا مرور سفن نحو إسرائيل واستهدفنا سفينة حاويات بطائرة مسيّرة

جدد الحوثيون التأكيد على استمرارهم "في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

أعلن الحوثيون الخميس تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات، قالوا إنها "كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي" واستهدافها بطائرة مسيرة.

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، في بيان "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (جماعة الحوثي) عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ’ميرسيك جبرلاتر’، كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وأضاف أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

ولفت إلى نجاح القوات "في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأوضح أن العملية جاءت "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة".

وفي السياق، جدد الحوثيون التأكيد على استمرارهم "في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وفي وقت سابق الخميس، أورد موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي أن تل أبيب أصدرت تعليمات لموانئها بحجب بيانات سفنها القادمة والمغادرة، تجنبا لتعرضها إلى هجوم.

وتأتي التعليمات عقب الهجوم وقع الإثنين على ناقلة النفط النرويجية "ستراندا"، على بعد 60 ميلا بحريا شمال مضيق باب المندب، عندما أطلقت جماعة الحوثي صاروخ كروز عليها.

وتوعد الحوثيون مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.