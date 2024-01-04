الحوثي: "الاعتداء الأميركي على قواتنا في البحر الأحمر "لن يبقى دون عقاب"

توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، بأن "الاعتداء الأميركي" على قواته في البحر الأحمر، "لن يبقى دون عقاب"، في إشارة إلى مقتل وفقدان 10 من أفراد الجماعة في استهداف أميركي لأربعة زوارق بحرية تابعة للجماعة.

توعد قائد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بأن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل وفقدان 10 من عناصر الحركة في البحر الأحمر "لن يبقى من دون رد".

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وقال الحوثي، في رسالة مكتوبة أوردتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن "استكبر الأمريكي الصهيوني، وقام بارتكاب حماقته باستهداف مجموعة من أبطال قواتنا البحرية أثناء أداء مهمتهم الـمقدسة فـي البحر الأحمر غدرا وعدوانا".

وأضاف أنه "لن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب".

ووجّه الحوثي نداءً إلى الشعب اليمني "للخروج يوم غدٍ الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، وفي المقدمة صنعاء في ميدان السبعين"، معتبرا أن ذلك يبيّن "للعالم أجمع أنّ شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني ولا يخنع للمستكبرين".

وهذا أول تعليق لعبد الملك الحوثي منذ إعلان الجماعة اليمنية، الأحد، مقتل وفقدان 10 من أفراد قواتها البحرية في "اعتداء أمريكي" بالبحر الأحمر.

وأكد عبد الملك الحوثي أن "الإدارة الأميركية الصهيونية تشارك بكل الأسلحة في قتل الشعب الفلسطيني، وبالغطاء السياسي والدعم الإعلامي".

‏وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.