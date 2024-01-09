هيئة بحرية بريطانية: وقوع حادث قبالة سواحل الحديدة اليمنية في البحر الأحمر

عادة ما تقصد الهيئة بمثل هذه الحوادث هجمات تنشها جماعة الحوثي، لكن لم يصدر عن الحوثيين المسيطرين على محافظة الحديدة، إفادة في هذا الشأن.

أعلنت هيئة بحرية بريطانية مساء الثلاثاء، عن وقوع حادث قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما أفاد مصدر عسكري في اليمن باستهداف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر خلال تصريح صحافي لقناة "الجزيرة".

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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، في بيان عبر منصة "إكس": تلقينا تقريرا عن حادث (لم تحدد طبيعته) وقع على بعد 50 ميلا بحريا غربي محافظة الحديدة الساحلية اليمنية على البحر الأحمر".

وأضافت الهيئة أنه "يتم التحقيق في الحادث، وننصح السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أنشطة مريبة"؛ دون تفاصيل إضافية.

وعادة ما تقصد الهيئة بمثل هذه الحوادث هجمات تنشها جماعة الحوثي، لكن لم يصدر عن الحوثيين المسيطرين على محافظة الحديدة، إفادة في هذا الشأن.

ويستهدف الحوثيون منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة بدعم أميركي.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر 98% من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6% في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.