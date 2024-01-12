روسيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر غارات أميركية وبريطانية على اليمن

نقلت وكالة أنباء (تاس) الرسمية الروسية، عن بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة بأنه سيعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب غارات أميركية وبريطانية على اليمن ضد أهداف للحوثيين.

يمنيون يتظاهرون ضد الحرب على غزة، 5 كانون الثاني (Getty Images)

دعت روسيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أعقاب غارات أميركية وبريطانية على العاصمة اليمنية، صنعاء، وعدة محافظات أخرى ضد أهداف للحوثيين، وفقا لمسؤولين روس، الليلة الماضية.

وأفادت وكالة أنباء (تاس) الرسمية الروسية، نقلا عن بعثة موسكو لدى الأمم المتحدة، بأنه سيعقد الاجتماع، اليوم الجمعة.

وجاءت الغارات المشتركة بعد أن وافق مجلس الأمن على قرار، أول من أمس الأربعاء، يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم في البحر الأحمر الحيوي تجاريا.

وكانت روسيا والصين من بين أربع دول امتنعت عن التصويت على ذلك القرار.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن "الهجمات المشتركة تمثل رد فعل مهم من قبل الولايات المتحدة وشركائها بعد أن حذرت واشنطن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر"، والتي يقول الحوثيون إنها انتقام من إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

ونقلت عن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، تصريحه أن "تصرفات الحوثيين غير القانونية والخطيرة لن يتم التسامح معها، وستتم محاسبتهم".

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها بريطانيا شنتا هجمات مشتركة بدعم دول أخرى ضد أهداف للحوثيين في اليمن، حيث سُمع دوي انفجارات وتصاعدت ألسنة النيران في العاصمة، صنعاء، ومحافظات الحديدة الساحلية وصعدة وذمار، تزامنا مع شن غارات عليها.

وهذه المرة الأولى التي تُنفذ هجمات ضد الحوثيين، ردا على عملياتهم العسكرية ضد سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة.