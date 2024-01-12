هجمات لواشنطن وبريطانيا ضد الحوثيين: غارات على صنعاء وعدة محافظات يمنية

نفذت غارات أميركية وبريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى ضد أهداف للحوثيين، حيث سمع دوي انفجارات في عدة مناطق.

شنت الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها بريطانيا هجمات مشتركة بدعم دول أخرى ضد أهداف للحوثيين في اليمن، حيث سمع دوي انفجارات وتصاعدت ألسنة النيران في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة الساحلية وصعدة وذمار تزامنا مع شن غارات عليها.

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وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الحوثيين، وذلك ردا على عملياتهم العسكرية ضد سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة، إن "الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة واستخدمت فيها صواريخ توماهوك".

ومن جانبهم، توعد الحوثيون بالرد على الهجمات الأميركية والبريطانية، وأعلنوا بعد وقت وجيز من الغارات عن استهداف البوارج الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.

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