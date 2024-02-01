غارات أميركية باليمن: واشنطن تسقط صاروخا بالستيا ومسيرات بخليج عدن

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان لها الخميس، "أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت يو أس أس كارني من إسقاطه بنجاح".

قصفت الولايات المتحدة الأميركية مجموعة من الأهداف تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، في حين أكدت الجماعة تعرض مدينة الحديدة غربي البلاد لقصف أميركي بريطاني.

وقالت شبكة "سي بي إس" الأميركية إن الولايات المتحدة نفذت اليوم الخميس غارات استهدفت 10 طائرات مسيرة كانت معدة للإطلاق غربي اليمن.

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي دمر عدة مقذوفات كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها على سفن تجارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الأميركي أن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان لها الخميس، "أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا بالستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت يو أس أس كارني من إسقاطه بنجاح"، في إشارة إلى المدمرة الأميركية.

وأضافت "سنتكوم" أنه بعد أقل من ساعة، "أسقطت يو أس أس كارني ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلحة أم للمراقبة فقط.