القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا السبت مسيّرتين و3 صواريخ كروز شمال الحديدة في اليمن

كانت قد أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أمس السبت، أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت هجوما على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، مستهدفة بـ3 غارات مديرية الصليف.

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأحد، أن القوات الأميركية "نفذت أمس هجمات على مسيرتين و3 صواريخ كروز شمال الحديدة في اليمن".

فيما كانت قد أعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أمس السبت، أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت هجوما على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، مستهدفة بـ3 غارات مديرية الصليف.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، في خبر عاجل، أن "عدوانا أميركيا - بريطانيا يستهدف بـ3 غارات مديرية الصليف (الساحلية) بمحافظة الحديدة".

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم مراسم تشييع لما لا يقل عن 17 مسلحا قتلوا خلال ضربات جوية أميركية بريطانية مشتركة على مواقع في اليمن، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون.

وأفادت وكالة "سبأ" بأنه "شُيع في صنعاء اليوم (السبت)ن في موكب جنائزي مهيب، جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا إثر قصف العدوان الأميركي البريطاني".

وعددت الوكالة أسماء 17 شخصا يحملون رتبا عسكرية. ولم تحدد الوكالة بشكل مباشر تاريخ مقتل هؤلاء.