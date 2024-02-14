اليمن: غارات أميركية بريطانية جديدة على مواقع للحوثيين في الحديدة

شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اليوم، الأربعاء، غارات جديدة على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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وذكر إعلام الحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

وأورد في وقت لاحق عن استهداف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة بغارتين؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن نتائج الغارات.

وتحوي منطقة الجبانة معسكرا للدفاع الجوي للجماعة، فيما تضم مديرية الصليف ميناء بحريا حيويا، وفق إعلام يمني.

وأمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي استهداف هجوم أميركي بريطاني محافظة الحديدة بثلاث غارات.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وقد أعلنوا مرارا عن مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع ورفع الحصار عنه.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.