الحوثيون يشترطون سحب السفينة البريطانية المستهدفة الغارقة بإدخال شاحنات إغاثة إلى غزة

تحدث الحوثي عن إمكانية "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة". وأضاف "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مسيرة مليونية تضامنا مع فلسطين في صنعاء (Getty images)

أعلن الحوثيون، مساء السبت، أنهم سيسمحون بسحب السفينة البريطانية "روبيمار" الغارقة في خليج عدن، مقابل إدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة الذي يعاني ويلات الحرب الإسرائيلية المدمّرة.

وجاء ذلك في منشور لمحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

بالامكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للاغاثة إلى غزة

هذا عرض قابل للدراسة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 24, 2024

تغريدة الحوثي تأتي غداة دعوة الحكومة اليمنية دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة البريطانية "روبيمار" التي تعرضت لاستهداف من الحوثيين الأسبوع الماضي.

‏وتحدث الحوثي عن إمكانية "سحب السفينة البريطانية الغارقة، مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة". وأضاف "هذا عرض قابل للدراسة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنشور الحوثي يشير إلى أنهم سيمنعون أي محاولات لسحب السفينة، إلا إذا تم تنفيذ شرط إدخال المساعدات إلى غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل بريطانيا أو إسرائيل بهذا الشأن.

وفي 18 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن البريطانية "روبيمار" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة وتعريضها للغرق.

وتعرضت السفينة "روبيمار" لاستهداف من الحوثيين وهي تحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وفجر السبت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عن تسرب نفطي من سفينة بريطانية هاجمها الحوثيون مطلع الأحد الماضي.

وعن ذلك قالت الحكومة اليمنية السبت: "تشير المعلومات الأولية أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".

وأشارت الحكومة إلى أنها "شكّلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف، ونظراً للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل".

فيما حذرت القيادة المركزية الأمريكية من "أن ذلك (التسريب) قد يؤدي إلى حدوث تسرب إلى البحر الأحمر مما يفاقم هذه الكارثة البيئية".

شنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مساء السبت غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلن الحوثيون بعد منتصف ليل السبت – الأحد، استهداف سفينة نفطية وعدة سفن حربية أميركية بصواريخ بحرية وطائرات مسيّرة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع ورفع الحصار.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.