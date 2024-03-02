سنتكوم: "قصفنا صاروخًا في اليمن يمثل تهديدا وشيكا"

القوات الأميركية، في بيان، نُفذت الضربة "دفاعًا عن النفس" واستهدفت "صاروخ أرض-جو كان معدًا للإطلاق".

قالت القوات الأميركية إنها دمرت صاروخ أرض-جو في اليمن كان مجهزًا للإطلاق بعد أن مثل "تهديدًا وشيكًا" لطائرة أميركية، بحسب القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

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وبحسب بيان "سنتكوم"، ظهر الجمعة، "نُفذت الضربة دفاعًا عن النفس"، واستهدفت "صاروخ أرض-جو كان معدًا للإطلاق".

وأضاف البيان أن "الحوثيين أطلقوا صاروخًا مضادًا للسفن" باتجاه البحر الأحمر "لكنه لم يصب أي سفينة ولم يلحق أي أضرار"، بحسب المصدر.

يشار إلى أن القوات الأميركية والبريطانية نفذتا، نهاية الأسبوع الماضي، ضربات على 18 هدفًا في ثمانية مواقع في اليمن، شملت "منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات هجومية وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحية"، بحسب بيان مشترك.