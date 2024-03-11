انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن وغارات أميركية بريطانية على الحديدة

تأتي الحادثة في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها الحوثيون.

(أ ب)

أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري اليوم، الإثنين، بأنها تلقت بلاغا عن سماع دويّ انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

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وقالت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إن ربان السفينة "أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة" إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.

من جهتها، أشارت وكالة "أمبري" البريطانية أيضا للأمن البحري إلى أنها "على علم بحادث مرتبط بصاروخ غرب" مدينة الحديدة الساحلية، من دون مزيد من التفاصيل.

وبعد وقت وجيز، أورد إعلام الحوثيين بأن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة بثلاث غارات؛ دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وتأتي الحادثة في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها الحوثيون.

وأعلن الحوثيون منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولمحاولة ردعهم، تنفّذ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 كانون الثاني/يناير.

وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".