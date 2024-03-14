اليمن: تجدد الغارات الأميركية البريطانية على الحديدة

تعد الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

أعلن الحوثيون اليوم الخميس شن الولايات المتحدة وبريطانيا 4 غارات جوية على محافظة الحديدة، غربي اليمن.

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وقال إعلام الحوثيين، إن "عدوانا أميركيا بريطانيا يستهدف بأربع غارات منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه التابعة للحديدة".

ولم يذكر إعلام الحوثيين أي تفاصيل أخرى بشأن نتائج هذه الغارات، فيما لم يصدر إعلان من الجانبين الأميركي أو البريطاني بشأنها حتى الساعة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها دمّرت أمس الأربعاء، 4 طائرات مسيّرة وصاروخ أرض - جو للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا باليستيا في خليج عدن "دون أن يُصيب أي سفينة".

وتعد الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.