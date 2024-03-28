الحوثي: استهدفنا 86 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية منذ نوفمبر

لفت الحوثي إلى أن "حركة العدو (الإسرائيلي) في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يموه إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلاميا ومعلوماتيا".

أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له مساء الخميس، استهداف 86 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية منذ بدء العمليات في البحر الأحمر وبحر العربي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

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وأوضح في كلمته أن القوات البحرية للجماعة "استهدفت 9 سفن هذا الأسبوع، ليصل إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعرب، إلى 86، مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأميركا وبريطانيا".

وأضاف أن القوات "قامت بتنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع، بـ37 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وأشار إلى أنه "تم هذا الأسبوع تنفيذ عملية قصف صاروخي بالصواريخ المجنحة باتجاه أم الرشراش (إيلات) لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي"، دون تحديد اليوم الذي نفذت فيه الجماعة القصف.

ولفت إلى أن "حركة العدو (الإسرائيلي) في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يموه إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلاميا ومعلوماتيا".

وشدد الحوثي على أن "الحل الوحيد هو إيقاف العدوان والجرائم والحصار على قطاع غزة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.