الحوثيون يشنون سلسلة هجمات على سفن شحن بالبحر الأحمر

قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان "نفذت القوات المسلّحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر"، مضيفا أنه تم استهداف "مدمّرتين حربيتين أميركيتين... بعدد من الطائرات المسيرة".

الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات في البحر الأحمر (Getty Images)

أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات في البحر الأحمر استهدفت، الإثنين، عدداً من السفن، من بينها سفينة تجارية يونانية، قبالة سواحل اليمن.

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وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان فجر اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين استهدفوا سفينة "ام في سيكلايدس" (MV Cyclades)، وهي سفينة تجارية يونانية ترفع العلم المالطي، بثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وبثلاث ضربات بطائرات مسيّرة.

وأوضحت القيادة عبر موقع "إكس"، أنّ "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات"، مضيفة أنّ "السفينة واصلت طريقها".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأمن البحري "يو كاي ام تي أو" البريطانية للأمن البحري بأن انفجارا وقع في البحر الأحمر، "على مقربة" من سفينة كانت على بعد 54 ميلا بحريا شمال نحو غرب مدينة المخا في اليمن.

وأضافت الوكالة التي تديرها البحرية الملكية أن "السفينة وطاقمها بخير". ثمّ أعلنت في وقت لاحق أن عناصر أمن خاص أبلغوها بأن "السفينة أُصيبت بأضرار".

وقالت وكالة "أمبري" للأمن البحري إنه من المرجح أن السفينة "استهدفت أثناء رحلة من جيبوتي إلى جدة في السعودية".

وأعربت عن اعتقادها بأنها استهدفت "بسبب التعاملات التجارية، التي يقوم بها مشغلها مع إسرائيل".

من جهتهم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف سفينة "سيكلايدس" و"إم إس سي أوريون" (MSC Orion) وسفينتين أميركيتين.

وقال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان "نفذت القوات المسلّحة اليمنية عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر"، مضيفا أنه تم استهداف "مدمّرتين حربيتين أميركيتين... بعدد من الطائرات المسيرة".

وفيما أشار إلى استهداف "سفينة سيكلايدس في البحر الأحمر"، أكد أن "الإصابة كانت دقيقة".

من جهة أخرى، أفاد سريع بأنّ "سلاح الجو المسير... استهدف سفينة MSC Orion الإسرائيلية في المحيط الهندي".