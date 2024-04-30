اليمن: قصف أميركي بريطاني يستهدف الحديدة بعد هجمات للحوثيين

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بطائرات مسيرة.

أعلنت جماعة الحوثي مساء الثلاثاء عن قصف أميركي بريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأورد إعلام تابع للحوثيين، أن "العدوان الأميركي البريطاني شن غارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن بخصوص هذا الشأن حتى هذه الساعة.

وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وبوقت سابق الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تدمير مسيرة حوثية كانت متجهة نحو سفينتين أميركيتين بالبحر الأحمر.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر، وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بطائرات مسيرة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.