الحوثي: استهدفنا 112 سفينة منذ بدء عملياتنا ولدينا خيارات إستراتيجية مهمة ومؤثرة

قال الحوثي "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، ستشمل مرحلة التصعيد الرابعة لقواتنا أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

أعلنت جماعة الحوثي استهدافها 112 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المناصرة لغزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ وتوعدت إسرائيل بخيارات "إستراتيجية مؤثرة" ومراحل جديدة من التصعيد، على خلفية توغل قواتها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وقال زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، في خطاب له اليوم إن "العمليات في جبهة اليمن مستمرة في استهداف السفن الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي".

وأضاف "بلغت السفن المستهدفة من قبل قواتنا 112 سفينة، وكانت العمليات خلال هذا الأسبوع بـ10 صواريخ بالستية ومجنحة وطائرة مسيرة".

ولفت الحوثي إلى أن "عدد العمليات خلال شهر شوال (يجمع فترات من نيسان/ أبريل وأيار/ مايو) بلغت 25 عملية بـ71 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة في بيان استهداف 3 سفن إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي، "محققة إصابات مباشرة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وبخصوص توغل القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، توعد الحوثي إسرائيل بالتصعيد ضد جميع السفن المرتبطة بتل أبيب.

وقال "مع العدوان الإسرائيلي على رفح، ستشمل مرحلة التصعيد الرابعة لقواتنا أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه".

وأضاف: "أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو (إسرائيل) من بعد صدور قرار الحظر، فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا".

وتابع: "من الآن، نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة، ولدينا خيارات إستراتيجية مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء".

وشدد الحوثي على أن جماعته ليس لديها "أي خطوط حمراء" يمكن أن تعيقها عن تنفيذ عملياتها.

وأعلنت الجماعة الأسبوع الماضي بدء تنفيذ مرحلة رابعة من التصعيد في هجماتها التضامنية مع غزة، على خلفية "التحضير الجاد لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية عدوانية" في رفح.