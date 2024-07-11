اليمن: غارات على الحديدة والحوثيون يعلنون استهداف 166 سفينة منذ نوفمبر

حول تأثيرات تلك العمليات، قال "حركة السفن المرتبطة بالأميركي والبريطاني انكفأت في الأشهر الأخيرة، أما تلك المرتبطة بالعدو الإسرائيلي فتكاد تنعدم".

أعلن الحوثيون اليوم، الخميس، استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ بدء عملياتهم المساندة للفلسطينيين في قطاع غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

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وأفاد إعلام الحوثيين، بأن 5 غارات أميركية وبريطانية استهدفت مديرية الصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن؛ فيما لم يتطرق إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف.

وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، في خطاب له إن "عملياتنا البحرية المساندة لغزة مستمرة، ونفذنا هذا الأسبوع عددا من العمليات بـ10 صواريخ بالستية مجنحة وطائرات مسيرة".

وأضاف "بلغ عدد السفن المستهدفة إجمالا 166 سفينة مرتبطة بالإسرائيلي والأميركي والبريطاني منذ بداية العمليات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

وحول تأثيرات تلك العمليات، قال "حركة السفن المرتبطة بالأميركي والبريطاني انكفأت في الأشهر الأخيرة، أما تلك المرتبطة بالعدو الإسرائيلي فتكاد تنعدم".

وتابع الحوثي "ليس هناك أي تأثير على إمكانية إطلاق عملياتنا ولا على فاعليتها، والعدو في حالة فشل واضح".

وأكمل "لا تزال أصداء هروب حاملة الطائرات الأميركية مهمة في الوسط الأميركي والبريطاني".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية فجر اليوم تدمير طائرتين مسيرتين وزورق للحوثيين فوق البحر الأحمر.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير 2024 ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.