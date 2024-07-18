الحوثي: استهدفنا 170 سفينة منذ نوفمبر و13 غارة على اليمن هذا الأسبوع

قال زعيم الحوثيين إن الولايات المتحدة نفذت هذا الأسبوع 13 غارة على اليمن، مضيفا أنه "لا تأثير للعمليات الأميركية في منع عملياتنا ولا في الحد منها".

أعلن الحوثيون اليوم، الخميس، أنهم استهدفوا 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إسنادا لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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وقال زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له إن "عمليات الجبهة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس لهذا الأسبوع تمت بـ25 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة وزورقا بحريا".

وأضاف أن "إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بأميركا وإسرائيل وبريطانيا 170 سفينة، منذ بدء العمليات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

وأشار زعيم الحوثيين إلى "فاعلية عالية جدا" للعمليات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب.

وقال إن "حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أصبحت شبه معدومة".

ولفت إلى أن ذلك يأتي مع "انخفاض كبير جدا في حركة السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا، وما إن تمر (السفن) حتى تستهدف".

وقال زعيم الحوثيين إن الولايات المتحدة نفذت هذا الأسبوع 13 غارة على اليمن، مضيفا أنه "لا تأثير للعمليات الأميركية في منع عملياتنا ولا في الحد منها".

وأوضح أن الغارات الأميركية "استهدفت محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن".

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.