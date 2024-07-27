"سنتكوم": تعلن تدمير 6 مسيرات و3 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين آخر 24 ساعة

قالت سنتكوم في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 6 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن"، دون تحديد المكان بالضبط.

صورة توضيحية من ميناء الحديدة بعد استهداف إسرائيلي له (Getty images)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، تدمير 6 مسيرات و3 زوارق غير مأهولة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سنتكوم في بيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير 6 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن"، دون تحديد المكان بالضبط.

وأضاف البيان أن قوات القيادة المركزية الأميركية "دمرت 3 سفن سطحية غير مأهولة (زوارق مسيّرة) تابعة للحوثيين تعمل قبالة سواحل اليمن".

واعتبرت سنتكوم أن "هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

وحتى الساعة 06:40 (ت.غ) لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي حول بيان "سنتكوم".

وتضامنا مع غزة يستهدف الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.