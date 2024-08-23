"سنتكوم" تعلن تدمير 3 مسيّرات للحوثيين في يوم

ذكرت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين، فوق البحر الأحمر".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 3 مسيّرات لجماعة الحوثي اليمنية خلال 24 ساعة.

وذكرت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين، فوق البحر الأحمر".

كما تمكنت القوات من "تدمير طائرة مسيرة ثالثة تابعة للجماعة في منطقة (لم تذكرها) خاضعة لسيطرتها في اليمن".

واعتبرت "سنتكوم" أن تلك المسيّرات "شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

فيما لم تصدر الجماعة اليمنية تعليقا فوريا على بيان القيادة المركزية الأميركية.

وأمس الخميس، أعلنت جماعة "الحوثي" استهداف سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن بصواريخ وزوارق وطائرات مسيرة لانتهاكهما قرارها "حظر الوصول" إلى موانئ إسرائيل، وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع.

وأكد سريع أن جماعته "مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المملوكة لشركات تتعامل معه".

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة باليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت "الحوثي" أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.