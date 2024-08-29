الحوثيون يوافقون على هدنة مؤقتة لسحب ناقلة النفط "سونيون"

قال مسؤولون في مجال الشحن إن الناقلة "سونيون" تحمل 150 ألف طن أو مليون برميل من النفط الخام، وتشكل خطرا بيئيا. وفي حالة حدوث تسرب للنفط، فمن المحتمل أن يكون من بين أكبر التسربات النفطية من سفينة في التاريخ المسجل.

قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن جماعة الحوثي اليمنية، وافقت على هدنة مؤقتة للسماح لزوارق قطر وسفن إنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر "سونيون"، وسط تصاعد مخاطر حدوث تسرب نفطي منها.

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وكان الحوثيون قد هاجموا السفينة التي ترفع علم اليونان الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون في مجال الشحن إن الناقلة "سونيون" تحمل 150 ألف طن أو مليون برميل من النفط الخام، وتشكل خطرا بيئيا. وفي حالة حدوث تسرب للنفط، فمن المحتمل أن يكون من بين أكبر التسربات النفطية من سفينة في التاريخ المسجل.

وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن عدة دول "تواصلت لتطلب من أنصار الله (الحوثيين) هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث".

وتابعت "مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية، وافق أنصار الله على هذا الطلب".

وصرح المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، لرويترز، بأنه "بعد تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون تفاديا لوقوع أضرار بالبيئة البحرية".

لكنه أوضح أنه "لا توجد هدنة مؤقتة ولا شيء. فقط يسحبوا السفينة وخلاص".

وكانت الناقلة سونيون قد تعرضت الأسبوع الماضي لقصف بعدة مقذوفات قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية. ووردت تقارير متضاربة بشأن تسرب النفط من السفينة. ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل مما إذا كان النفط قد تسرب منها.

وقال الحوثيون الذين يسيطرون على أكثر مناطق اليمن اكتظاظا بالسكان إنهم هاجموا الناقلة. وبدأوا في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة. وخلال أكثر من 70 هجوما، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن طرفا ثالثا حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ الناقلة، لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما.

أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر المعروفة باسم "أسبيدس"، إنه لا يوجد أي تسرب نفطي في محيط الناقلة سونيون، التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن في الآونة الأخيرة.

وأضافت المهمة أن ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان لا تزال راسية ولم تنجرف.

إلا أن مسؤولا أميركيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن مادة مجهولة تتسرب من السفينة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد قالت يوم الثلاثاء إن النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة، وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو.

ولم تتمكن رويترز بعد من التأكد من حدوث تسرب.