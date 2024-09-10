الحوثيون يسقطون طائرة أميركية في أجواء محافظة صعدة

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان مصور: "الناطق العسكري للحوثيين: أسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة"، على حد تعبيره.

أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، إسقاط طائرة أميركية من طراز (MQ_9) في أجواء محافظة صعدة، حسب بيان نشرته وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء.

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وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان مصور: "الناطق العسكري للحوثيين: أسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء صعدة"، على حد تعبيره.

وجاء في بيان القوات المسلحة الذي تلاه سريع، أن الدفاعات الجوية، أسقطت طائرة أمريكية نوع "MQ_9" وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية تجسسية وقتالية في أجواء محافظة صعدة.

وأشار إلى أن هذه الطائرة تعد الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والتاسعة من نوعها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لمعركة طوفان الأقصى.

وأشادت القوات المسلحة بالعملية المسلحة للشهيد ماهر الجازي الذي قرر "الانتصار لدماء الشهداء في غزة بالطريقة المناسبة، داعية كافة أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني"، على ما جاء في البيان.

وأكدت استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

والسبت، أعلن الحوثيون، إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة مأرب.

من ناحيته، قال الجيش الأميركي إنه دمر 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ للحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة لحركة الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية.