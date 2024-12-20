بعد القصف الإسرائيلي: الحوثيون يعلنون عودة الكهرباء بجميع المحافظات

محطات الكهرباء في صنعاء والحديدة تعرضت لقصف إسرائيلي الخميس، وفق وكالة "سبأ"؛ وأمس استهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة صنعاء، وميناء الحديدة وميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية، في محافظة الحديدة.

أعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، عودة التيار الكهربائي لجميع المحافظات بعد تعرض العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة غرب البلاد لغارات إسرائيلية.

وأمس استهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة صنعاء، وميناء الحديدة وميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية، في محافظة الحديدة، وفق وسائل إعلام حوثية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مهاجمته بعشرات القنابل عبر 14 طائرة حربية 5 أهداف في مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الغارات استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتسببت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 3.

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان الأول في تموز/ يوليو الماضي، والثاني في أيلول/ سبتمبر الفائت، عبر استهداف ميناء الحديدة ومنشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.

ونقلت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مشعل الريفي قوله إن "التيار الكهربائي عاد لجميع المحافظات بفضل الله وتعاون الجميع وبجهود كبيرة ومخلصة من قبل الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة".

وأضاف "يأتي ذلك حرصا من حكومة التغيير والبناء (غير معترف بها دوليا) على الاضطلاع بواجباتها والمساهمة في تعزيز صمود وثبات الشعب اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني".

وتضامنا مع قطاع غزة، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، استهداف سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما تشن الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أميركي أسفرت الإبادة الإسرائيلية بغزة عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.