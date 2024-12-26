الحوثي: الجبهة اليمنية ستستمر في عملياتها ضد إسرائيل مهما كانت الضغوط

لفت الحوثي إلى أن "العمليات الصاروخية اليمنية التي عجزت منظومة الدفاع الجوي عن اعتراضها تسببت بإحباط كبير لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل والولايات المتحدة".

توعد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، خلال خطاب له مساء الخميس بمواصلة الهجمات على إسرائيل مهما كانت الضغوط أو الإغراءات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الحوثي الذي تزامن الهجوم الإسرائيلي مع خطابه، إن "عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوق الدفاعي لإسرائيل، وإن شعبنا يصنع باستمرار انتصارات تلو الانتصارات".

وأضاف الحوثي أن "الصواريخ الفرط صوتية التي تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو الإسرائيلي، إنجاز كبير ومهم جدا".

وشدد على "استمرار الجبهة اليمنية في عملياتها العسكرية النوعية ضد العدو الإسرائيلي، مهما كانت الضغوط والإغراءات".

ولفت الحوثي إلى أن "العمليات الصاروخية اليمنية التي عجزت منظومة الدفاع الجوي عن اعتراضها تسببت بإحباط كبير لدى المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل والولايات المتحدة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مطار صنعاء الدولي ومواقع في محافظة الحديدة بينها الميناء الرئيس الحيوي.

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن خلال العام الجاري، ويأتي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها ردا على حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

و"تضامنا مع غزة"، باشر الحوثيون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.