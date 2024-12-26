مدير عام الصحة العالمية: القصف باليمن كان على بعد أمتار منا وإصابة أحد أفراد طائرتنا

تيدروس: "تعرض برج المراقبة وقاعة المغادرة على بعد أمتار من مكان تواجدنا والمدرج لأضرار".

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، الذي كان متواجدا في اليمن خلال الهجوم الإسرائيلي الخميس، أنه "في أمان"، لكنه أشار إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية.

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وجاء في بيان لتيدروس على منصة "إكس"، أنه "أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفيد بمقتل شخصين على الأقل في المطار"، مضيفا أن أعضاء آخرين في طاقم الأمم المتحدة هم أيضا في أمان لكن موعد المغادرة قد أرجئ بانتظار إجراء الإصلاحات.

وأضاف "تعرض برج المراقبة وقاعة المغادرة على بعد أمتار من مكان تواجدنا والمدرج لأضرار".

وأضاف "علينا الانتظار حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة".

وكان تيدروس ضمن وفد ذهب إلى اليمن لمحاولة الافراج عن 17 من أعضاء الأمم المتحدة المحتجزين بعضهم منذ عام 2021، والبعض الآخر منذ حزيران/يونيو من قبل الحوثيين.

كما دعا تيدروس إلى "الإفراج الفوري عنهم".

وكانت مهمة الوفد أيضا تقييم الوضع الصحي الكارثي في البلاد التي تشهد حربا أهلية.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد نشر رسالة على منصة "إكس" في 24 كانون الأول/ديسمبر لإعلان وصوله إلى عدن في اليمن لكن في الرسالتين المنشورتين على منصة "إكس" قبل الخميس لم يلمح إلى الجهود المبذولة لتحرير السجناء.