اليمن: قصف أميركي وبريطاني على العاصمة صنعاء

تأتي الغارة بعد يوم على شن إسرائيل غارات استهدفت مواقع عدّة الخميس، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، أربعة منهم في المطار.

أعلن الحوثيون شن التحالف الأميركي البريطاني مساء الجمعة، عدوانا جويا على العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك غداة هجوم إسرائيلي استهدف صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن.

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وأورد إعلام الحوثيين، أن العدوان الأميركي البريطاني استهدف بغارة جوية حديقة "12 سبتمبر" في مديرية معين بصنعاء.

ولم يتطرق إعلام الحوثيين إلى نتائج العدوان، فيما لم يصدر تعليق بخصوصه من قبل واشنطن ولندن.

وتأتي الغارة بعد يوم على شن إسرائيل غارات استهدفت مواقع عدّة الخميس، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص، أربعة منهم في المطار.

ويطلق الحوثيون صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، في هجمات يقولون إنها دعما للقطاع والفلسطينيين.

كما ينفذ الحوثيون عمليات عسكرية ضد سفن مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا أثناء عبورها البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

واستدعت عشرات الهجمات بواسطة مسيّرات وصواريخ على سفن شحن، الرد عليها بهجمات من جانب القوات الأميركية وكذلك البريطانية.