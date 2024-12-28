الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية.. تجدد القصف الأميركي والبريطاني على اليمن

أعلن الحوثيون إسقاط مسيّرة أميركية هي الثالثة عشر من نوعها في أجواء محافظة البيضاء، فيما تجدد القصف الأميركي والبريطاني السبت على اليمن، وذلك إثر غارتين استهدفتا محافظة حجة شمال غربي البلاد.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أميركية من نوع (MQ_9)، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأضاف "تعد هذه الطائرة هي الثالثة عشر التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء النيل من سيادة بلدنا وأنها مستمرة في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

إلى ذلك، أورد إعلام الحوثيين، أن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة.

ولم يتطرق إعلام الحوثيين إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، فيما لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن.

وتخضع معظم محافظة حجة تحت سيطرة الحوثيين، ويوجد فيها ميناء ميدي البحري.

ويأتي القصف السبت في ظل تصعيد الحوثيين خلال الفترة الأخيرة هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، والذي قوبل بتصعيد في الهجمات على اليمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحوثيون أن قواتهم استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي "حقق هدفه بنجاح"، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراض هذا الصاروخ خارج المجال الجوي للبلاد.

وهذا سادس هجوم صاروخي من نوعه للحوثيين على إسرائيل خلال أقل من أسبوعين.

فيما أعلن الحوثيون عن غارة أميركية بريطانية على العاصمة صنعاء مساء الجمعة، دون التطرق إلى نتائجها.

و"تضامنا مع قطاع غزة"، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد منهم من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.