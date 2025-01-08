غارات على اليمن وواشنطن تعلن مهاجمة أهداف للحوثيين

أفاد إعلام الحوثيين عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بخمس غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وبغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" اليوم، الأربعاء، تنفيذ ضربات على منشآت تخزين أسلحة يستخدمها الحوثيون في اليمن لمهاجمة سفن حربية وتجارية أميركية.

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وقالت "سنتكوم" في بيان إن العملية شملت "ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة"، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار للأفراد أو لمعدات أميركية".

ومن جهتها، أفاد إعلام الحوثيين عن "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بخمس غارات مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وبغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء".

ولم يحدد البيان الأميركي موقع منشآت التخزين، لافتا إلى أن الضربات "جزء من جهود القيادة المركزية الأميركية لتقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران لتهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية" في البحر الأحمر.

بعيد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنية قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وفي محاولة لردعهم، تشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ كانون الثاني/يناير 2024.