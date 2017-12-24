تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها

قالت وزارة النقل التونسية يوم الأحد إن تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها.

وجاء الإعلان بعد يومين من قول مسؤولين بالحكومة التونسية إن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها. ولم يتم الكشف عن أي سبب لأي من القرارين كما لم يصدر تعليق رسمي من الإمارات.

ومنعت الحكومة الإماراتية اليوم الأحد، النساء التونسيات من صعود طائرات كانت متجهة للأمارات، بزعم أنّ "معلومات أمنية"، كانت السبب في اتخاذ هذه الإجراءات.

ولاقت التعليمات التي أصدرتها الإمارات خلال اليومين الماضيين غضبًا شديدًا في تونس ومختلف أنحاء العالم العربي، واعتبرت معظم الأطراف أن هذا الإجراء مهين للمرأة التونسية والعربية، وانتقدت مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات رسمية هذا القرار ودعوا الدولة التونسية لاتخاذ خطوات احتجاجية على هذه الخطوة.