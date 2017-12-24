  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 22:55

تعليق رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قالت وزارة النقل التونسية يوم الأحد إن تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من تونس وإليها.

وجاء الإعلان بعد يومين من قول مسؤولين بالحكومة التونسية إن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها. ولم يتم الكشف عن أي سبب لأي من القرارين كما لم يصدر تعليق رسمي من الإمارات.

ومنعت الحكومة الإماراتية اليوم الأحد، النساء التونسيات من صعود طائرات كانت متجهة للأمارات، بزعم أنّ "معلومات أمنية"، كانت السبب في اتخاذ هذه الإجراءات.

ولاقت التعليمات التي أصدرتها الإمارات خلال اليومين الماضيين غضبًا شديدًا في تونس ومختلف أنحاء العالم العربي، واعتبرت معظم الأطراف أن هذا الإجراء مهين للمرأة التونسية والعربية، وانتقدت مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات رسمية هذا القرار ودعوا الدولة التونسية لاتخاذ خطوات احتجاجية على هذه الخطوة.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#تونس
#الإمارات
#طيران

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إردوغان يطالب الأمم المتحدة بمراقبة الوضع في القدس
إردوغان يطالب الأمم المتحدة بمراقبة الوضع في القدس

2017-12-24

عام 2017: الأسوأ على لاجئي الروهينغا
عام 2017: الأسوأ على لاجئي الروهينغا

2017-12-24

حكم بتعليق العمل بقرار ترامب الرافض لاستقبال لاجئي 11 دولة
حكم بتعليق العمل بقرار ترامب الرافض لاستقبال لاجئي 11 دولة

2017-12-24

الأكثر قراءة

برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

2017-12-23
وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

وفاة الزميل الصحافي ابن ترشيحا عزت شحرور في الصين

2017-12-23

"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

2017-12-23
بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال

بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال

2017-12-23
حالة الطقس: حار وجاف وغائم جزئيا صباحا وأمطار محلية مساء

حالة الطقس: حار وجاف وغائم جزئيا صباحا وأمطار محلية مساء

2017-12-23