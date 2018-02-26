  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: لن تكون هناك تعديلات وزارية

تاريخ النشر: 26/02/2018 - 18:56

تونس: لن تكون هناك تعديلات وزارية
صورة أرشيفية (أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير : خالد السيد

ازدادت الأصوات المطالبة في إصلاحات اقتصادية في تونس، في الآونة الأخيرة، وقد وصلت إلى حد احتجاجات شعبية واسعة "خلخلت" استقرار البلاد إلى حد ما قبل أن تهدئ.

وتضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد، فيما صرّح رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنّه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لان البلاد بحاجة الى استقرار.

وكان قد طالب الاتحاد العام التونسي للعمل، بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة، وهو ما يُعتبر أكبرا نقابات البلاد.

وأكد الشاهد مساء الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي، لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر... واليوم ليس هناك اي تعديل وزاري مرتقب".

وشدد الشاهد على أن "أكثر أمر الحق اضرارا بتونس بعد الثورة هو عدم الاستقرار السياسي (...) مع سبع او ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية او اقتصادية".

تونسيون لا يزالون يسكنون الكهوف
يعيش بعض السكان في الأودية القاحلة بالمنطقة الجبلية في جنوب تونس منذ قرون، في بيوت تحت الأرض، توفر لهم الوقاية من شدّة الحر في فصل الصيف ومن الرياح في فصل الشتاء،
 

وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي اعتبر الأربعاء أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة" في إشارة الى ضرورة إجراء تعديل وزاري.

وقد أثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الإعلام.

وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك الى لائحة أوروبية للجهات المتهمة بتبييض الاموال والفساد.

وكان هذا الامر أثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي الى تقديم استقالته.

وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الأوروبية للملاحقات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها ضمنها.

وتجري في السادس من أيار/مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تونس
#يوسف الشاهد
#الإصلاحات الاقتصادية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية
الحريري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

2018-02-26

الاتحاد الأوروبي يدعو لتطبيق فوري للهدنة في سورية
الاتحاد الأوروبي يدعو لتطبيق فوري للهدنة في سورية

2018-02-26

مفوض حقوق الإنسان يدين إساءة استخدام الفيتو
مفوض حقوق الإنسان يدين إساءة استخدام الفيتو

2018-02-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

2018-02-25
القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ

القاضية والمحقق نسّقا تمديد اعتقال المشتبهين بـ"الملف 4000"

2018-02-25
إسقاط طائرة

إسقاط طائرة " f-16" الإسرائيلية: الجيش يدعي خطأ مهنيا

2018-02-25
إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

إسرائيل تحضرت لحرب بعد خطاب السادات بالكنيست لتشكيكها بنواياه

2018-02-25
إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

إغلاق كنيسة القيامة احتجاجًا على خطة مصادرة أراضي الكنائس

2018-02-25