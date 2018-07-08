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تونس: مقتل 9 عناصر أمنية جرّاء هجوم إرهابي

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 16:30

تونس: مقتل 9 عناصر أمنية جرّاء هجوم إرهابي
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب ورويترز
تحرير: خالد السيد

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، اليوم الأحد، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، جرّاء هجوم  إرهابي استهدفهم في غرب البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت الوكالة إن كمينًا نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا إدى إلى ما يزيد عن ثمانية أشخاص معظمهم من قوات الحرس الوطني التونسي.

وقالت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية إن الكمين نصبته مجموعة إرهابية قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا في غار الدماء لأعوان حرس كانوا في دورية على متن عربتين رباعيتي الدفع برمي قنبلة يدوية على السيارة الأمنية الأولى وحصول مواجهات بعد ذلك بالأسلحة النارية.

نائب تونسي: محاكمتي عسكريًّا "فضيحة دولة"
عقد النّائب التونسي ياسين العياري اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًّا في مقرّ البرلمان، تحدّث فيه حول محاكمته العسكرية التي قضت بسجنه ثلاثة أشهر بعد أن "أدانته" بكتابة منشور ينتقد فيه الجيش على صفحته في "فيسبوك".
 

ويستهدف مسلحون يختبئون في مناطق جبلية قرب الحدود الجزائرية في تونس قوات الأمن أحيانا. لكن حصيلة هجوم اليوم هي الأعلى منذ ثلاث سنوات وهو العام الذي نُفذ فيه ثلاثة هجمات إرهابية كبرى.

وتعرضت تونس لثلاث هجمات كبرى في عام 2015. اثنان منها استهدفا سياحا في منتجع بمدينة سوسة ومتحف باردو وأسفر عن مقتل عشرات السياح الأجانب.

وفي هجوم آخر وقع في نهاية 2015 قُتل 14 من الحرس الرئاسي عندما فجر مهاجم حافلتهم. وتونس في حالة طوارئ منذ ذلك الوقت‭‭.‬‬

 

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#تونس
#إرهاب
#هجوم إرهابي

من عرب 48

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