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تونس: نحو 70 مرشحا للرئاسة

تاريخ النشر: 09/08/2019 - 17:20

تونس: نحو 70 مرشحا للرئاسة
(أ ف ب)
عرب ٤٨

وصل عدد الذين قدموا ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية، المقررة في أيلول/ سبتمبر، إلى 69 قبل ساعات من إغلاق باب الترشح في مقر هيئة الانتخابات، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقُدمت صباح الجمعة، ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".

وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة، وقال: "من يريد أن اقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية".

وقدم مورو (71 عاما) ترشحه مصحوبا برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي مرتديا لباس "الجبة" التونسية على عادته وقال في تصريحات للصحافيين إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".

وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيسا موقتا للبلاد إثر وفاة الباجي قائد السبسي في 25 تموز/ يوليو الماضي، لتعلن هيئة الانتخابات لاحقا تغييرا في رزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية. ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية.

كما قدم وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، ترشحه للرئاسة مدعوما من حزب "نداء تونس" والذي تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية، نبيل القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه له تهما بتبييض الأموال.

وفي سابقة في العالم العربي، قدم المحامي التونسي منير بعتور الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسيا، ولا يخفي أنّه منهم، أمس الخميس، ملفّ ترشحه.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/ سبتمبر، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 أيلول/ سبتمبر، بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.


#انتخابات الرئاسية التونسية
#ترشيحات
#هيئة الانتخابات
#تونس
#رئيس البرلمان بالنيابة
#عبد الفتاح مورو

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