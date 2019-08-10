  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

60 مُرشّحًا خارج السباق الرئاسي بتونس... قبل أن يبدأ

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 20:01

60 مُرشّحًا خارج السباق الرئاسي بتونس... قبل أن يبدأ
تونسيون في احتجاجات سابقة (أرشيفية -أ ف ب)
عرب ٤٨

أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، اليوم السبت، أنّ "أكثر من 60 ملف ترشّح للانتخابات الرّئاسية المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر المقبل، سيغادرون السباق لعدم حصولهم على العدد الكافي من التزكيات المطلوبة"، في حين بلغ "العدد النهائي للمترشحين، إلى حدود غلق باب الترشح 97 شخصا".

وقال الجربوعي في تصْريحات إعلامية، إنه  "بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرّئاسية مساء الجمعَة قامت الهيئة بدراسة الملفات، وتبين أن أكثر من 60 مترشحا سيغادرون سباق الانتخابات نظرا لعدم توفر التزكيات اللازمة والعدد قابل للارتفاع"، مشيرا إلى أن "الهيئة ستبت يومي 12 و13 آب/ أغسطس في بقية الملفات الجدية ليتم يوم 14 الإعلان عن القائمة الأوليّة المقبولة"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتنصّ قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية التّونسية أن "تتم تزكية المترشّح من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة".‎

ووفق الأجندة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما سيكون 14 أيلول/ سبتمبر، يوم الصمت الانتخابي، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في اليوم الـ15، فيما سيُعلن عن النتائج الأولية، في يوم 17 من الشهر نفسه.


#الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
#أنيس الجربوعي

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النرويج: إصابة إثر إطلاق نار بمسجد وموقوف "أبيض البشرة"
النرويج: إصابة إثر إطلاق نار بمسجد وموقوف "أبيض البشرة"

2019-08-10

عدن: عاصمة أخرى "للشرعية اليمنيّة" تسقط.. بيد "حلفائها" هذه المرّة
عدن: عاصمة أخرى "للشرعية اليمنيّة" تسقط.. بيد "حلفائها" هذه المرّة

2019-08-10

مسؤول استخباري فرنسي يقرّ باتفاق سري مع منظمة أبو نضال
مسؤول استخباري فرنسي يقرّ باتفاق سري مع منظمة أبو نضال

2019-08-10

الأكثر قراءة

عشيّة العيد: مصرع شاب وفتاة في حادثين بالطيرة ورهط

عشيّة العيد: مصرع شاب وفتاة في حادثين بالطيرة ورهط

2019-08-09
عملية

عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعتقل شابا ويدعي التعرف على "الخلية"

2019-08-09
مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله"

2019-08-09
تقارير: منفذو عملية

تقارير: منفذو عملية "غوش عتصيون" انفصلوا والبحث يتركز بحلحول

2019-08-09
وثيقة: كيسنجر أعرب عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

وثيقة: كيسنجر أعرب عن خشيته من نصر إسرائيلي في حرب أكتوبر

2019-08-09