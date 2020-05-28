  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

تونس: احتجاجات عدة تطالب الحكومة بحل مشاكل البطالة

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 20:13

تونس: احتجاجات عدة تطالب الحكومة بحل مشاكل البطالة
تونس (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

تظاهر مئات التونسيين اليوم، الخميس، في سبع مدن على الأقل للمطالبة بالتوظيف والتنمية، ليضعوا مزيدا من الضغوط على الحكومة.

وتمثل الاحتجاجات الجديدة اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء، إلياس الفخفاخ، الذي اقتربت حكومته من السيطرة على فيروس كورونا، لكنها تتوقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما مع ارتفاع أعداد العاطلين وتضرر قطاع السياحة الحيوي.

وفي حاجب العيون وسيدي بوزيد الواقعتين، وسط البلاد، خرج مئات يطالبون بالتنمية ويحتجون على التهميش وغياب البنية التحتية والمشاريع.

وفي مدينة قفصة تجمع مئات من خريجي الجامعات أمام مقر الولاية مرددين شعارات "التشغيل حقنا". ورفعوا لافتات كتب عليها "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق" مطالبين الوالي بالإنصات لمطالبهم وايجاد حلول سريعة لهم.

وشهدت مدن باجة والقصرين وتوزر وصفاقس أيضا احتجاجات لعاطلين رافضين لخطط حكومية بتجميد التوظيف في القطاع العام.

ويوم أمس الأربعاء، توقف إنتاج الفوسفات بالكامل في منطقة الحوض المنجمي جنوب البلاد بسبب احتجاجات عاطلين عن العمل اعتصموا في مواقع الإنتاج.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها مع تضرر قطاع السياحة الحيوي بشكل كبير جراء فيروس كورونا.

وحتى الآن أعلنت تونس إصابة 1068 ووفاة 48 بالفيروس وبدأت في فتح تدريجي لاقتصادها أوائل هذا الشهر مع اقتراب السيطرة على الجائحة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#تونس
#مظاهرات
#احتجاجات

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصر: عدد الوفيات اليومي يبلغ 29 والإصابات تتجاوز الألف
مصر: عدد الوفيات اليومي يبلغ 29 والإصابات تتجاوز الألف

2020-05-28

الشرطة البريطانية تغلق ملف مستشار جونسون
الشرطة البريطانية تغلق ملف مستشار جونسون

2020-05-28

الأردن: استئناف فتح المساجد والكنائس في حزيران
الأردن: استئناف فتح المساجد والكنائس في حزيران

2020-05-28

الأكثر قراءة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

العثور على جثة الفنان أيمن صفيّة

2020-05-27
مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

مخطط الضم: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هبّة فلسطينية

2020-05-27
مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

مصرع سائق بحادث طرق قرب مفرق عرعرة

2020-05-27
تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

تقرير: الأنظمة العربية تؤيد مخطط الضم رغم رفضه رسميا

2020-05-27
قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

قريب الفنان أيمن صفية: نستعد لإقامة مراسم جنازة تليق بمحب للحياة

2020-05-27