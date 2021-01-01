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تونس: احتجاز مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا

تاريخ النشر: 01/01/2021 - 22:27

تونس: احتجاز مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا
تونس (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية، مساء اليوم الجمعة، احتجاز مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا، قبالة سواحل جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن زورقا عسكريا احتجز فجر الجمعة، مركب صيد على متنه 15 بحارا مصريا، كان بحالة "صيد غير قانونية" بمنطقة الصيد الخاصة التونسية.

وأوضحت أن الزورق كان يعمل على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (جنوب).

وذكرت الوزارة أن احتجازها للمركب يندرج في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية.

وأشارت إلى إنه تم اقتياد قارب الصيد إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن الحادثة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها تونس بحارة مصرية على خلفية الصيد غير القانوني، فقد بلغ عدد مراكب الصيد المصرية التي احتجزتها السلطات التونسية منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 4 قوارب، حسب بيان وزارة الدفاع.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تونس
#مصر
#صيادين

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