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تونس: استمرار الاحتجاجات وأكثر من ألف معتقل وتفريق المتظاهرين

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 17:22

تونس: استمرار الاحتجاجات وأكثر من ألف معتقل وتفريق المتظاهرين
من الاحتجاجات في تونس (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلقت قوات الأمن التونسية، بعد ظهر اليوم السبت، قنابل الغاز المسيلة للدموع، واعتقلت 4 أشخاص في الاحتجاجات الجارية حتى اللحظة المُستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، وأصيب شخص على الأقل بجروح نقل على إثرها للمشفى لاستكمال العلاج.

ويحتج المتظاهرون على الأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي، واعتقلت السلطات التونسية منذ بداية الحراك، نحو 1000 متظاهر نصفهم من الأطفال، بحسب ما أفاد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي.

ويهتف المتظاهرون شعارات مثل "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، و"لا خوف لا رعب، الشارع ملك الشعب"، و"وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، و"شغل حرية كرامة وطنية"، و"أولاد الشعب موقوفين يا حكومة اليمين"، و"سراقين بلادنا قتالين أولادنا".

من الاحتجاجات في تونس (أ ب)

وكانت قد اندلعت اضطرابات ومواجهات مسائية بشكلٍ يومي، في تونس العاصمة وعدد من المدن الأخرى، تمّ خلالها إلقاء حجارة قابلتها قنابل غاز مسيل للدموع، على الرغم من الحجر الصحّي المفروض على البلاد.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين، وهتفوا ضد قمع الشرطة والحكومة التونسية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#تونس
#احتجاجات
#اعتقالات
#قوات الأمن
#غاز مسيل للدموع

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