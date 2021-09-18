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مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 15:22

مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية
(تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

انطلقت مظاهرة حاشدة، اليوم السبت، في شارح الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، رفضا لـ"الفساد" وللمطالبة بإنهاء إجراءات الرئيس قيس سعيد، "الاستثنائية"، معبرين عن مخاوفهم من تراجع الحريّات وانحراف مسار الديمقراطية في تونس.

وأفاد المصادر بأن "مئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين التونسيين شاركوا في وقفة أمام المسرح البلدي في شارح الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، رفضا لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وللمطالبة بوقفها".

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات أبرزها: "لا تراجع عن الشرعية"، و "لا انقلاب على مؤسسات الدولة"، و "لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية" "لا للفصل 80" من الدستور التونسي.

يأتي ذلك وسط حضور أمني كثيف، حيث تشهد العاصمة التونسية تعزيزات أمنية واسعة، إلى جانب تشديد الرقابة على مداخل المحافظات التونسية.

ولجأ الرئيس التونسي إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، بعدما أعلن عن "إجراءات استثنائية"، في 25 تمور/ يوليو الماضي، مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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#تونس
#المسار الديمقراطي
#شارح الحبيب بورقيبة
#قيس سعيّد

مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية

مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية

مظاهرة حاشدة في تونس للمطالبة بإلغاء تدابير سعيّد الاستثنائية

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